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Аллен: согласен со всеми, кто говорит, что я выиграл первый и третий раунды у Евлоева

Аллен: согласен со всеми, кто говорит, что я выиграл первый и третий раунды у Евлоева
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Британский боец полулёгкого дивизиона UFC Арнольд Аллен высказал мнение о том, что именно он должен был одержать победу в поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Я согласен со всеми, кто говорит, что я выиграл первый и третий раунды. Крайне расстроен, поскольку не так хотел начать 2024 год, и чувствую, что заслужил победу. Я не хочу ныть и плакать, и у меня нет неприязни ни к сопернику, ни к его команде», — сказал Аллен на своём YouTube-канале.

Напомним, противостояние Мовсара и Арнольда продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. За карьеру в смешанных единоборствах Евлоев принял участие в 18 боях, одержав победу в каждом из них (в трёх побеждал нокаутом). На счету британца 22 поединка, в которых он добыл 19 побед (семь нокаутом) и потерпел три поражения.

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