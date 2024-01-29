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Аллен: все удары коленями, которые я нанёс по Евлоеву, были законными

Аллен: все удары коленями, которые я нанёс по Евлоеву, были законными
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Британский боец полулёгкого дивизиона UFC Арнольд Аллен дал комментарий по поводу своего поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мне кажется, что все удары коленями, которые я нанёс в этом поединке, были законными. Я попросил, чтобы мне разъяснили правила после боя, но никто так и не смог мне объяснить решение по этому эпизоду. Я считаю Марка Годдарда одним из лучших судей, но здесь он совершил ошибку.

Я был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Евлоев был потрясён, а его рука всякий раз была в воздухе, когда я бил коленом. Даже если он и касался рукой канваса, то только пальцами, а не опирался ладонью, так что всё было по правилам. И да, я действительно верю, что был близок к досрочной победе», — сказал Аллен на своём YouTube-канале.

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