Аллен: все удары коленями, которые я нанёс по Евлоеву, были законными

Британский боец полулёгкого дивизиона UFC Арнольд Аллен дал комментарий по поводу своего поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мне кажется, что все удары коленями, которые я нанёс в этом поединке, были законными. Я попросил, чтобы мне разъяснили правила после боя, но никто так и не смог мне объяснить решение по этому эпизоду. Я считаю Марка Годдарда одним из лучших судей, но здесь он совершил ошибку.

Я был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Евлоев был потрясён, а его рука всякий раз была в воздухе, когда я бил коленом. Даже если он и касался рукой канваса, то только пальцами, а не опирался ладонью, так что всё было по правилам. И да, я действительно верю, что был близок к досрочной победе», — сказал Аллен на своём YouTube-канале.