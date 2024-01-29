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Корнея Тарасова задержали за драку в центре Санкт-Петербурга

Корнея Тарасова задержали за драку в центре Санкт-Петербурга
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Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов был задержан в Санкт-Петербурге за драку на Лиговском проспекте. В потасовке пострадал 18-летний парень. Об этом сообщает Mash.

Младший из братьев Тарасовых был доставлен в отдел полиции за драку после концерта в клубе «Грибоедов», где Корней Тарасов выступал в качестве хедлайнера на хип-хоп фестивале.

По словам пострадавшего, он вечером вместе со своими приятелями гулял по Лиговскому проспекту, где встретил Корнея Тарасова с товарищами. Ребята узнали популярного в Сети блогера, но, по словам молодого человека, Корнею и его друзьям это не понравилось. С их слов, драка началась после фразы: «Чё смотрите, педики?»

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