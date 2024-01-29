«Слезай с яхты, пацан». Чендлер обратился к Макгрегору

Бывший чемпион Bellator американец Майкл Чендлер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к ирландцу Конору Макгрегору.

«Я понимаю, что Конор Макгрегор восстанавливался после травмы, но теперь, когда он здоров, почему бы нам не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года… Слезай с яхты, пацан», — написал Чендлер.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 14 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). На днях генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что скоро он объявит мейн-ивент для данного мероприятия.

Напомним, Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Профессиональный рекорд ирландца составляет 22-6.