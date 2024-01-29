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Тренер Арнольда: Аллен мог финишировать Евлоева, но судьи остановили бой

Тренер Арнольда: Аллен мог финишировать Евлоева, но судьи остановили бой
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Фирас Захаби, тренер полулегковеса UFC Арнольда Аллена, высказался по поводу поединка с Мовсаром Евлоевым.

«Они остановили бой, выписали нам строгое предупреждение. Дали Мовсару долгий перерыв. Конечно, Арнольд всё равно выиграл третий раунд, но он мог бы финишировать Евлоева. А ещё после остановки бой возобновился не с той же позиции. Мы начали в стойке, что фактически сняло Евлоева с крючка», — приводит слова Захаби Tristar.

Напомним, противостояние Мовсара и Арнольда продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. За карьеру в смешанных единоборствах Евлоев принял участие в 18 боях, одержав победу в каждом из них (в трёх побеждал нокаутом). На счету британца 22 поединка, в которых он добыл 19 побед (семь нокаутом) и потерпел три поражения.

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