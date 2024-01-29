Костя Цзю: в противостоянии Фьюри и Усика всё зависит от Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался по поводу предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Усик – очень хороший боксёр. Но в этом противостоянии всё зависит от Фьюри, потому что Усик будет готов на 100 процентов. Если и Фьюри будет в оптимальных кондициях, то бой будет очень тяжёлым и для Усика. Непредсказуемость Фьюри может поставить Усика в сложную ситуацию», — приводит слова Цзю «Матч ТВ».

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Александр Усик, в свою очередь, владеет титулами по версиям WBA, IBF и WBO. Фьюри и Усик встретятся 17 февраля этого года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).