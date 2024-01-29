Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Де ла Хойя оценил шансы Джермалла Чарло в поединке с Канело

Де ла Хойя оценил шансы Джермалла Чарло в поединке с Канело
Комментарии

Член Международного боксёрского Зала славы, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермаллом Чарло, который, как ожидается, состоится в мае.

«Я верю, что в мае Канело сразится с ещё одним Чарло. Это то, о чём я слышал, он подерётся с близнецом. Думаю, что Канело легко пройдёт его, после чего, надеюсь, мы сможем устроить поединок с Хайме Мунгией», — приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным решением абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло.

Материалы по теме
Непобеждённый мексиканец заявил о начале переговоров с Саулем Альваресом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android