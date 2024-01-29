Де ла Хойя оценил шансы Джермалла Чарло в поединке с Канело

Член Международного боксёрского Зала славы, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермаллом Чарло, который, как ожидается, состоится в мае.

«Я верю, что в мае Канело сразится с ещё одним Чарло. Это то, о чём я слышал, он подерётся с близнецом. Думаю, что Канело легко пройдёт его, после чего, надеюсь, мы сможем устроить поединок с Хайме Мунгией», — приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным решением абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло.