Карл Фроч: кого на самом деле победил Тайсон Фьюри?

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч поставил под сомнение послужной список действующего обладателя титула WBC в супертяжёлом весе соотечественника Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«Насколько хорош Тайсон Фьюри? Что он вообще сделал? Кого он на самом деле побил? Его победа над Кличко была в некоторой степени паршивой. Это было неприятное, ужасное выступление. Он залез в голову Кличко и испортил ему джеб.

После боя с Кличко у него была выдающаяся трилогия с Уайлдером. Но так ли хорош Деонтей Уайлдер? Он выглядел ужасно в бою с Джозефом Паркером. И это причина, почему вы начинаете задавать вопросы. Действительно ли Тайсон Фьюри является тем, кем его считали?» — приводит слова Фроча Luckyblock.