«Он был претендентом два года». Де ла Хойя назвал бойца, с которым должен сразиться Канело

Член Международного боксёрского Зала славы, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя назвал боксёра, с которым, по его мнению, должен сразиться абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO).

«Послушайте, второй средний вес конкурентен, он захватывает, а [Дэвид] Бенавидес заслуживает шанса сразиться за титул чемпиона мира. Он ждёт уже… Я не знаю, как долго, почти два года. Сейчас во втором среднем весе хватает бойцов.

Мне нравится Бенавидес. Потрясающий боец. Мне нравится его подход, нравится его трудовая этика. Он заслуживает шанса. Но сейчас король – Сауль Альварес, и он принимает решение», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.