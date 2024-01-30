Мовсар Евлоев: я близок к титулу UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), высказался о своих титульных перспективах в промоушене. Евлоев считает, что он близок к поединку за чемпионский пояс UFC.

«Сейчас я уже пятый номер в рейтинге и имею хорошие шансы подраться за титул в следующем бою. Я уже близок к титулу. Но придётся подождать. В следующем месяце будут два боя в моей весовой категории», – сказал Евлоев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. Предыдущий раз российский боец выходил в октагон 21 января. Тогда в рамках турнира UFC 297 он провёл бой против Арнольда Аллена из Великобритании, одержав победу единогласным решением судей. Сейчас Евлоев занимает пятое место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC.