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Кормье назвал бой UFC 300, который он ожидает больше всего

Кормье назвал бой UFC 300, который он ожидает больше всего
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье среди известных на данный момент поединков, которые пройдут на турнире по смешанным единоборствам UFC 300, больше всего ожидает бой легковесов Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.

«Главный бой UFC 300 — Царукян против Оливейры. Впервые за долгое время есть ощущение, что этот дивизион движется в направлении, в котором все те парни, которые, по сути, были защитниками пятёрки лучших, говорят: «Мы будем сражаться со следующим поколением легковесов».

Смогут ли Царукян и Оливейра пробиться в пятёрку лучших? Смогут ли они разбить Пуарье, Гэтжи, Чендлера? Махачев подобрался настолько близко к пятёрке, насколько мог, а затем стал чемпионом», — приводит слова Кормье ESPN.

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