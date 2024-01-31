Кормье назвал бой UFC 300, который он ожидает больше всего

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье среди известных на данный момент поединков, которые пройдут на турнире по смешанным единоборствам UFC 300, больше всего ожидает бой легковесов Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.

«Главный бой UFC 300 — Царукян против Оливейры. Впервые за долгое время есть ощущение, что этот дивизион движется в направлении, в котором все те парни, которые, по сути, были защитниками пятёрки лучших, говорят: «Мы будем сражаться со следующим поколением легковесов».

Смогут ли Царукян и Оливейра пробиться в пятёрку лучших? Смогут ли они разбить Пуарье, Гэтжи, Чендлера? Махачев подобрался настолько близко к пятёрке, насколько мог, а затем стал чемпионом», — приводит слова Кормье ESPN.