Физиев: Гэтжи бегал от меня два раунда, а потом ткнул меня в глаз, и я ничего не видел

Известный боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком дивизионе UFC, поделился воспоминаниями о своём поединке с Джастином Гэтжи, отметив, что до травмы глаза он выглядел сильнее соперника.

«Гэтжи бегал от меня два раунда! Он начал побеждать меня только после того, как ткнул меня в глаз, потому что мой глаз перестал видеть что-либо. У меня был большой белый круг перед правым глазом на протяжении всего боя. Я ничего не видел. После этого Джастин начал избивать меня, а к третьему раунду я уже начал уставать.

Но он бегал от меня два раунда! Да, возможно, мой план на бой оказался дерьмовым и я совершил кучу ошибок. Но тем не менее Гэтжи бегал от меня», — рассказал Физиев в видео, опубликованном на YouTube-канале The AllStar.