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Гэтжи ответил на слова Физиева, что он бегал от азербайджанца два раунда

Гэтжи ответил на слова Физиева, что он бегал от азербайджанца два раунда
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Обладатель титула BMF, американец Джастин Гэтжи ответил на слова известного бойца смешанных единоборств Рафаэля Физиева, выступающего в лёгком дивизионе UFC. Азербайджанец заявил, что Гэтжи бегал на протяжении двух раундов от него, пока тот не нанёс ему тычок в правый глаз.

«Это не очень хорошо выглядит. Я нанёс такой сильный удар, что он забыл, в какой глаз был тычок. Твой правый глаз я поджёг своей правой рукой, парень», — написал Гэтжи в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Джастин Гэтжи одержал победу над Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 286, который прошёл в Лондоне (Великобритания) в марте прошлого года. Этот поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи.

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