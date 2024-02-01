Гэтжи ответил на слова Физиева, что он бегал от азербайджанца два раунда

Обладатель титула BMF, американец Джастин Гэтжи ответил на слова известного бойца смешанных единоборств Рафаэля Физиева, выступающего в лёгком дивизионе UFC. Азербайджанец заявил, что Гэтжи бегал на протяжении двух раундов от него, пока тот не нанёс ему тычок в правый глаз.

«Это не очень хорошо выглядит. Я нанёс такой сильный удар, что он забыл, в какой глаз был тычок. Твой правый глаз я поджёг своей правой рукой, парень», — написал Гэтжи в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Джастин Гэтжи одержал победу над Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 286, который прошёл в Лондоне (Великобритания) в марте прошлого года. Этот поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи.