Российский боец ММА: когда побеждаешь — пишут все, когда проигрываешь — единицы
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35-летний россиянин Артур Пронин рассказал, как люди реагируют на победы и поражения бойцов.
«Когда ты выиграл, любые травмы лучше переносятся, быстрее заживают. Когда проиграл, даже мелкие травмы долго заживают. Может быть, это психосоматика. Из-за поражения боец очень переживает, в голове прокручивает всё и анализирует.
Когда выигрываешь, все подряд пишут, даже те, от кого не хочешь и не ждёшь. Когда проигрываешь, то только единицы пишут и то с рядовыми фразами, типа «всё впереди», «это опыт», — приводит слова Пронина Legalbet.
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