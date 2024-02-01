Российский боец ММА: когда побеждаешь — пишут все, когда проигрываешь — единицы

35-летний россиянин Артур Пронин рассказал, как люди реагируют на победы и поражения бойцов.

«Когда ты выиграл, любые травмы лучше переносятся, быстрее заживают. Когда проиграл, даже мелкие травмы долго заживают. Может быть, это психосоматика. Из-за поражения боец очень переживает, в голове прокручивает всё и анализирует.

Когда выигрываешь, все подряд пишут, даже те, от кого не хочешь и не ждёшь. Когда проигрываешь, то только единицы пишут и то с рядовыми фразами, типа «всё впереди», «это опыт», — приводит слова Пронина Legalbet.