Мамедов: не представляю, как Исмаилов может победить Токова

Боец Hardcore FC Замир Мамедов поделился ожиданиями от поединка между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым, который состоится на турнире АСА 9 марта в Москве.

«Про поединок Анатолия и Магомеда можно долго говорить! Это интересное противостояние с историей. Думаю, что Анатолий победит в этом противостоянии. Не представляю, как Лысый хищник может победить. Если вы видели бои Толи, как он выходил из таких передряг победителем, понимаешь, что этот парень железный.

Скромный, сильный выносливый и мегаопытный. Пример любому бойцу. Магомеда люблю за его позитив, за его характер, за его вызовы себе и таким гигантам, как Толя. Честно, буду болеть за Лысого хищника. Но как сказал ранее… Думаю, победит Анатолий! Это сугубо моё мнение. Но в этом поединке сойдутся бойцы, который достойны уважения!» — рассказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.