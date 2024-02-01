Алексей Тищенко дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Считаю, что это будет очень интересный и конкурентный поединок. Встречаются два лидера своей весовой категории. Шансы примерно равны. Буду с удовольствием наблюдать за этим поединком», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Промо-ролик к бою Фьюри — Усик: