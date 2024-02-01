Алексей Тищенко высказался о возвращении Сергея Ковалёва в ринг

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко дал комментарий по поводу возвращения Сергея Ковалёва в ринг.

«Не очень знаком с соперником Сергея Ковалёва. Не видел его. Имя не очень известное, хотя послужной список и беспроигрышный. Думаю, что Сергей разберётся с этим соперником, пройдёт его», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, звёздный россиянин Сергей Ковалёв вернётся на ринг 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и выступит в андеркарде боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Ковалёв встретится с непобеждённым шведом Робином Сафаром в рамках крузервейта.