Магомед Исмаилов обратился к Анатолию Токову перед их боем

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал недавнее обращение в свой адрес от будущего соперника Анатолия Токова. 9 марта в Москве спортсмены проведут реванш. В первом поединке, состоявшемся в 2013 году, сильнее был Токов.

«Дай Бог, брат, без травм. Чтобы мы оба были готовы и провели красивый и хороший бой», — говорил ранее Токов.

«Когда я проиграл Анатолию, я расстроился. Но когда я узнал его как человека, я легко отпустил ситуацию! 9 марта, спустя 11 лет, мы встретимся снова на ACA, и я сделаю всё, чтобы победить! А после победы буду тем человеком, проиграв которому, можно легко отпустить ситуацию.

Толя, от души тебе за правильное напутствие для нас обоих. Увидел тебя и настроение поднялось. Главное – без трав и с хорошим настроением. Пусть победит – я», — написал Исмаилов на своей странице в социальных сетях.