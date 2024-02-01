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Стала известна причина отмены боя Порье с Сен-Дени на UFC 299

Стала известна причина отмены боя Порье с Сен-Дени на UFC 299
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Известный американский журналист ММА Бретт Окамото назвал причину отмены поединка между американцем Дастином Порье и французом Бенуа Сен-Дени. Этот бой должен был пройти на турнире по смешанным единоборствам UFC 299, который состоится 10 марта.

«Дастин Порье объяснил своё заявление об отмене поединка с Сен-Дени на UFC 299 в текстовом сообщении: «До объявления боя не было подписано никакого контракта, и в итоге мы не смогли прийти к соглашению», — написал Окамото в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в своём последнем бое Сен-Дени встречался с американцем Мэттом Фреволой и одержал победу нокаутом в первом раунде. Порье в своём последнем поединке сражался с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июля на турнире UFC 291 и завершился победой Джастина нокаутом во втором раунде.

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