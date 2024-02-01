Сен-Дени сделал первое заявление после слов Порье об отмене их боя на UFC 299

Известный французский боец смешанных единоборств Бенуа Сен-Дени отреагировал на недавнее сообщение американца Дастина Порье, с которым у него запланирован поединок на турнире UFC 299. Спортивное мероприятие пройдёт 10 марта. Ранее Порье сообщил, что бой отменён.

«Ребята, сохраняйте спокойствие и сосредоточенность. Считаю дни до UFC 299», — написал Сен-Дени на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Сен-Дени встречался с представителем США Мэттом Фреволой и победил его нокаутом в первом раунде. Порье в последнем бою сражался с соотечественником Джастином Гэтжи. Противостояние проходило в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291 и завершилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.