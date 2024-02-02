Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илич: в реванше между Шлеменко и Исмаиловым нет никакого смысла

Илич: в реванше между Шлеменко и Исмаиловым нет никакого смысла
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич выразил уверенность, что в потенциальном реванше между россиянами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым нет смысла, потому что в первом бою Шлеменко ничего не показал.

«Мне кажется, для Шлеменко это (бой с Жакаре) шанс избежать третьего поединка со мной, провести поединок полегче.

Он выбирает себе оппонента легче, чем я. Я также вижу, что каждый раз, когда RCC что-то постит про меня, там больше просмотров, лайков и комментариев, чем когда публикации не про меня. Так что я понимаю: фанатам это интересно.

Не знаю, что RCC планирует, но я слышал о возможном реванше Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко. В нём нет никакого смысла: Магомед забрал четыре или пять раундов в первом поединке. Шлеменко не показал ничего, что могло бы натолкнуть на мысль о его шансах на победу в реванше.

По-моему, реванш со мной и реванш с Магой — это совершенно разный уровень. Но сейчас я должен подождать и посмотреть, что будет», — сказал Илич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Бивол, Бетербиев? Один чемпион мира уже говорил, что убьёт меня». Интервью с Исмаиловым
Эксклюзив
«Бивол, Бетербиев? Один чемпион мира уже говорил, что убьёт меня». Интервью с Исмаиловым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android