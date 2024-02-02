Илич: в реванше между Шлеменко и Исмаиловым нет никакого смысла

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич выразил уверенность, что в потенциальном реванше между россиянами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым нет смысла, потому что в первом бою Шлеменко ничего не показал.

«Мне кажется, для Шлеменко это (бой с Жакаре) шанс избежать третьего поединка со мной, провести поединок полегче.

Он выбирает себе оппонента легче, чем я. Я также вижу, что каждый раз, когда RCC что-то постит про меня, там больше просмотров, лайков и комментариев, чем когда публикации не про меня. Так что я понимаю: фанатам это интересно.

Не знаю, что RCC планирует, но я слышал о возможном реванше Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко. В нём нет никакого смысла: Магомед забрал четыре или пять раундов в первом поединке. Шлеменко не показал ничего, что могло бы натолкнуть на мысль о его шансах на победу в реванше.

По-моему, реванш со мной и реванш с Магой — это совершенно разный уровень. Но сейчас я должен подождать и посмотреть, что будет», — сказал Илич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.