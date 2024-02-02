Бой Джуаряна и Шримуана, отменённый из-за скандала в прошлом году, пройдёт в марте

Поединок Мартина Джуаряна против Садуди Шримуана, который был отменён из-за скандала с кражей часов в сентябре 2023 года, состоится в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба лиги RCC.

Шримаун в своих социальных сетях опубликовал прошлогоднюю афишу и написал, что 16 марта выйдет на ринг промоушена RCC.

Мартин, в свою очередь, отреагировал на это следующим комментарием:

«Будь аккуратен в аэропорту. Счастливые часов не наблюдают».

В ответ тайский боец выразил надежду, что рот соперника «будет в крови».

Напомним, в сентябре прошлого года Садуди был задержан в российском аэропорту правоохранительными органами по подозрению в краже дорогих часов у другого пассажира во время досмотра. Джуарян и Шримуан должны были подраться на турнире RCC Hard на голых кулаках.