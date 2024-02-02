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Тайсон Фьюри прокомментировал срыв боя с Усиком

Тайсон Фьюри прокомментировал срыв боя с Усиком
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал срыв поединка с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Фьюри получил рассечение во время подготовки и вынужден был отказаться от выступления.

«Я абсолютно опустошён, учитывая, как долго я готовился к этому бою и в какой превосходной форме нахожусь. Сожалею из-за всех, кто причастен к этому огромному событию. Я сделаю работу к новой дате, как только глаз заживёт. Могу лишь извиниться перед всеми, включая мою команду и команду Усика, бойцов андеркарда, спонсоров и болельщиков, а также друзей из Саудовской Аравии», — приводит слова Фьюри пресс-служба Queensberry Promotions.

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