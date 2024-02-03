Леннокс Льюис прокомментировал срыв боя Усик — Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис прокомментировал срыв боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Напомним, поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

«Рассечение в том же месте, что и то, которое он получил в поединке с Валлином. Вероятно, ему понадобится шесть швов и три месяца, чтобы восстановиться. Сага продолжается», — написал Льюис в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее издание ESPN сообщило, что поединок Усик — Фьюри будет перенесён на июнь.