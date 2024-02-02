Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Промоутер Фьюри рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал о реакции украинца на срыв поединка с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик прямо сейчас», — написал Красюк, прикрепив эмодзи «фейспалм».

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако сегодня, 2 февраля, стало известно, что Фьюри получил рассечение на тренировке и вынужден был отказаться от выступления.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.