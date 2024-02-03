Е. Тищенко: Фьюри нельзя было биться с такой сечкой! За него болел весь мир

Боксёр RCC, олимпийский чемпион и чемпион мира WBA Евгений Тищенко поддержал Тайсона Фьюри после появления информации о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с украинцем Александром Усиком не состоится 17 февраля, как планировалось ранее, из-за травмы британца.

«Не мог Фьюри выходить на бой. Не мог! Я видел, какая там сейчас сечка. Учитывая, что такая ответственность лежит на Фьюри — нельзя было биться. За него болел весь мир и были реально большие надежды. Поэтому я считаю, что он сделал абсолютно правильно. А те, кто по-настоящему любит бокс и смотрит его — дождутся этого поединка. Здоровья Фьюри!» — сказал Тищенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее в Сети появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму.