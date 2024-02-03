Дуэйн «Скала» Джонсон проведёт первый полноценный матч в реслинге спустя 11 лет

Голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон, набравший первую популярность в индустрии реслинга, вернулся на последнем шоу SmackDown. В выпуске он встретился лицом к лицу со своим кузеном Романом Рейнсом, являющимся Неоспоримым чемпионом WWE, намекнув, что встретится с ним на ринге на Wrestlemania 40 в апреле.

На SmackDown cвой выбор должен был сделать Коди Роудс, выигравший в конце января Royal Rumble. Подобная победа предоставляет спортсмену матч на Wrestlemania за один из главных титулов. Роудс в прошлом году проиграл Рейнсу в главном событии года и ожидалось, что благодаря своей новой победе на «Королевской битве» вернётся за Романом на юбилейной Wrestlemania.

На SmackDown Роудс пообещал вернуться за Рейнсом, но не на Wrestlemania, намекнув, что с Романом разберётся тот, кого он очень хорошо знает. После этого на арене появился Скала, который обменялся взглядами с Рейнсом на фоне вывески Wrestlemania.

Ранее сообщалось, что матч Скалы и Рейнса может пройти на другом шоу, однако в WWE могли пойти на изменение планов для Роудса из-за многочисленных травм больших звёзд и неопределённый статус Брока Леснара.

Cвой последний полноценный бой в реслинге Джонсон провёл 11 лет назад на Wrestlemania 29 с Джоном Синой.