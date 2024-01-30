Брок Леснар после упоминания в сексуальном скандале может не вернуться в реслинг

Прославленный рестлер Брок Леснар, не выступающий на ринге с августа 2023 года, может больше не вернуться в индустрию. Леснар был упомянут в сексуальном скандале, который затронул бывшего владельца WWE Винса Макмэна, поэтому компании пришлось свернуть планы по его возвращению в сезон Wrestlemania. Об этом сообщает Wrestling Inc cо ссылкой на журналиста Дэйва Мельтцера.

Ранее Макмэн, который после объединения WWE и UFC стал исполнительным директором компании TKO (владеет двумя промоушенами. — Прим. «Чемпионата»), подал в отставку с занимаемой должности после того, как бывшая сотрудница WWE подала на него в суд, обвинив 78-летнего бизнесмена в сексуальном и эмоциональном насилии. В этом обвинении, по мнению многих СМИ, косвенно был упомянут и сам Леснар. Его фамилия не называется, но регалии, названные в заявлении девушки, совпадают с теми, что имеет в своём активе Леснар.

Многие в WWE cчитают, что уход Макмэна, а также упоминание в скандале, связанным с Винсом, могут поставить крест на карьере Леснара в реслинге. Изначально предполагалось, что он вернётся на Royal Rumble, однако компании пришлось экстренно менять планы.