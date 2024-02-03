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Боксёр из Екатеринбурга сделал предложение своей девушке прямо на ринге после победы

Боксёр из Екатеринбурга сделал предложение своей девушке прямо на ринге после победы
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Российский боксёр Олег Смирнов сделал предложение руки и сердца своей девушке Карине прямо на ринге после победы в финальном поединке в рамках турнира «Сила Воли — 2», который проходил в Каменске-Уральском. Спортсмен посвятил победу в турнире своей возлюбленной.

В Сети появилось соответствующее видео, на котором Олег Смирнов сразу после боя пригласил свою девушку подняться на ринг, затем встал на одно колено и сделал ей предложение. Возлюбленная боксёра без раздумий ответила согласием.

Турнир «Сила Воли 2» проходил с 29 января до 3 февраля и носил статус первенства Свердловской области среди молодёжи.

Также отметим, что невеста Олега Смирнова Карина тоже является спортсменкой — девушка занимается кик-боксингом.

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