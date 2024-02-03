«Пожалуйста, уйди». Фанаты реслинга в США критикуют Скалу Джонсона за возвращение

Голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон, вернувшийся в реслинг на прошедшем SmackDown, своим решением собрал на себе гнев тысяч болельщиков данного вида спорта в США. Фанаты возмущаются, что «Скала» отобрал матч на Wrestlemania у Коди Роудса.

Роудс выиграл Royal Rumble и должен был взять реванш у Романа Рейнса за поражение на главном шоу года на предстоящей Wrestlemania. Однако на последнем SmackDown Роудс заявил Роману, что покончит с ним на другом шоу, а на Wrestlemania c ним разберётся другой человек, которым стал Скала. По сообщениям СМИ, в WWE при непосредственном участии Джонсона переписали планы на главный матч шоу, решив устроить бой Джонсона со своим кузеном раньше. Многие фанаты считают, что таким образом Скала буквально «ограбил» Роудса.

«Зачем ты всё испортил Коди Роудсу?» — написал болельщик под ником durk.go.crazy;

«Неловкий момент. Думаю, тебе так нужен этот последний момент на Wrestlemania», — c сарказмом отреагировал ryanyooya;

«Никто не хочет видеть тебя на Wrestlemania», — рассказал jacobbenckwitz;

«Тебе просто нравится занимать места других», — ответила shelha_musthafa;

«Пожалуйста, уйди из WWE», — подытожил wuwuwu.

Джонсон с недавнего времени входит в совет директоров TKO — материнской компании WWE. По сообщениям многочисленных инсайдеров, Дуэйн был в числе тех, кто выступал за проведение своего боя с Рейнсом именно на Wrestlemania. Многие связывают это с тем, что WWE нужно было вернуть внимание к главному шоу года после многочисленных травм топовых рестлеров и непонятного статуса Брока Леснара.