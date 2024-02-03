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«Пожалуйста, уйди». Фанаты реслинга в США критикуют Скалу Джонсона за возвращение

«Пожалуйста, уйди». Фанаты реслинга в США критикуют Скалу Джонсона за возвращение
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Голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон, вернувшийся в реслинг на прошедшем SmackDown, своим решением собрал на себе гнев тысяч болельщиков данного вида спорта в США. Фанаты возмущаются, что «Скала» отобрал матч на Wrestlemania у Коди Роудса.

Роудс выиграл Royal Rumble и должен был взять реванш у Романа Рейнса за поражение на главном шоу года на предстоящей Wrestlemania. Однако на последнем SmackDown Роудс заявил Роману, что покончит с ним на другом шоу, а на Wrestlemania c ним разберётся другой человек, которым стал Скала. По сообщениям СМИ, в WWE при непосредственном участии Джонсона переписали планы на главный матч шоу, решив устроить бой Джонсона со своим кузеном раньше. Многие фанаты считают, что таким образом Скала буквально «ограбил» Роудса.

  • «Зачем ты всё испортил Коди Роудсу?» — написал болельщик под ником durk.go.crazy;
  • «Неловкий момент. Думаю, тебе так нужен этот последний момент на Wrestlemania», — c сарказмом отреагировал ryanyooya;
  • «Никто не хочет видеть тебя на Wrestlemania», — рассказал jacobbenckwitz;
  • «Тебе просто нравится занимать места других», — ответила shelha_musthafa;
  • «Пожалуйста, уйди из WWE», — подытожил wuwuwu.

Джонсон с недавнего времени входит в совет директоров TKO — материнской компании WWE. По сообщениям многочисленных инсайдеров, Дуэйн был в числе тех, кто выступал за проведение своего боя с Рейнсом именно на Wrestlemania. Многие связывают это с тем, что WWE нужно было вернуть внимание к главному шоу года после многочисленных травм топовых рестлеров и непонятного статуса Брока Леснара.

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