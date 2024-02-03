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В Саудовской Аравии подтвердили дату поединка Бивол — Бетербиев

В Саудовской Аравии подтвердили дату поединка Бивол — Бетербиев
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Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх сообщил в подкасте The MMA Hour, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 1 июня.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура, защитив титул WBA. Всего на счету уроженца Киргизии 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита, защитив титулы WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 20 побед (20 — нокаутом) и ни одного поражения.

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