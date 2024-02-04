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Муслим Салихов нокаутом в первом раунде проиграл на турнире UFC

Муслим Салихов нокаутом в первом раунде проиграл на турнире UFC
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В ночь на 4 февраля по мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках основного карда россиянин Муслим Салихов встретился с представителем Ямайки Рэнди Брауном.

Бой завершился победу Брауна нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Салихов потерпел третье поражение в UFC за последние четыре боя.

Ранее бой непобеждённого российского бойца Алиасхаба Хизриева с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым был признан несостоявшимся. Россиянин случайно попал пальцем в глаз сопернику и Мурадов не смог продолжить поединок.

В соглавном бою бразилец Ренато Карнейро встретится с американцем Дрю Добером. В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе встретится с Нассурдином Имавовым.

UFC 2024. UFC Fight Night 235, Лас-Вегас, США
Рэнди Браун (W)- Муслим Салихов
04 февраля 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Рэнди Браун
Окончено
KO
Муслим Салихов
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