Муслим Салихов нокаутом в первом раунде проиграл на турнире UFC

В ночь на 4 февраля по мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках основного карда россиянин Муслим Салихов встретился с представителем Ямайки Рэнди Брауном.

Бой завершился победу Брауна нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Салихов потерпел третье поражение в UFC за последние четыре боя.

Ранее бой непобеждённого российского бойца Алиасхаба Хизриева с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым был признан несостоявшимся. Россиянин случайно попал пальцем в глаз сопернику и Мурадов не смог продолжить поединок.

В соглавном бою бразилец Ренато Карнейро встретится с американцем Дрю Добером. В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе встретится с Нассурдином Имавовым.