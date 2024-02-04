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Евлоев оставил унизительное сообщение для своих соперников

Евлоев оставил унизительное сообщение для своих соперников
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), высказался в адрес своих соперников.

«Самое большое достижение моих предыдущих соперников — это поражения мне. Диего Лопес — яркий тому пример. 18-0», — написал Евлоев в социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Мовсара Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. Предыдущий раз российский боец выходил в октагон 21 января. Тогда в рамках турнира UFC 297 он провёл бой против Арнольда Аллена из Великобритании, одержав победу единогласным решением судей. Сейчас Евлоев занимает пятое место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC.

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