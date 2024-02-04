Чимаев отреагировал на победу Имавова над Долидзе

Популярный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, отреагировал на победу француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова над представителем Грузии Романом Долидзе в рамках турнира UFC Fight Night 235.
«Нассурдин, поздравляю тебя, брат мой», — написал Чимаев в своих социальных сетях.
Ранее Роман Долидзе в негативном ключе высказывался в адрес Хамзата Чимаева. Также грузинский боец говорил, что Борз не заслуживает драться за титул UFC в среднем весе.
4 февраля в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного боя представитель Грузии Роман Долидзе встретился с французом с дагестанскими корнями Нассурдином Имавовым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Имавова решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).