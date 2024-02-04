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Чимаев отреагировал на победу Имавова над Долидзе

Чимаев отреагировал на победу Имавова над Долидзе
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Популярный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, отреагировал на победу француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова над представителем Грузии Романом Долидзе в рамках турнира UFC Fight Night 235.

«Нассурдин, поздравляю тебя, брат мой», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Ранее Роман Долидзе в негативном ключе высказывался в адрес Хамзата Чимаева. Также грузинский боец говорил, что Борз не заслуживает драться за титул UFC в среднем весе.

4 февраля в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного боя представитель Грузии Роман Долидзе встретился с французом с дагестанскими корнями Нассурдином Имавовым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Имавова решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

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