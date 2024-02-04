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Физиев ответил на сообщение Гэтжи

Физиев ответил на сообщение Гэтжи
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Топовый азербайджанский легковес Рафаэль Физиев ответил американцу Джастину Гэтжи, который владеет титулом BMF. Ранее Физиев заявил о том, что в их бою после тычка Джастина он не видел правым глазом, а Гэтжи напомнил, что подбил Рафаэлю глаз ударом рукой, а тычок был в левый глаз.

«Факт заключается в том, что тычок в глаз изменил для меня динамику боя. Это моя вина, потому что я не взял время на восстановление. К сожалению, тычки в глаза случаются, и мы как бойцы должны быть к этому готовы (особенно твои соперники). Не хотел проявить неуважение – я болею за тебя», – написал Физиев в своих социальных сетях.

Напомним, Джастин Гэтжи одержал победу над Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 286, который прошёл в Лондоне (Великобритания) в марте прошлого года. Этот поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи.

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