Бриедис назвал ошибку Фьюри, приведшую к срыву боя с Усиком

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис прокомментировал срыв поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Напомним, поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

«Поединок должны были отложить максимум на три недели. Я бы спарринговал в закрытом шлеме, и всё было бы в порядке. Теперь нам придётся ждать полгода», — написал Бриедис в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Фьюри показал актуальную форму перед срывом боя с Усиком.