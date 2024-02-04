45-летний Мэнни Пакьяо опубликовал фото с тренировки

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) продолжает поддерживать форму после завершения карьеры.

«Сосредоточен», — написал Пакьяо в социальных сетях.

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо дебютировал на профессиональном ринге в 1995 году и в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул. За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем (до 50,8 кг), втором легчайшем весе (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2021 года, Пакьяо проиграл единогласным решением в бою за титул WBA в полусреднем весе кубинцу Йорденису Угасу.