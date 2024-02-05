Тайсон Фьюри – о своей травме: мне наложили 11 швов

Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал о полученной травме, из-за которой сорвался их бой с Александром Усиком.

«Я договорился о 12-раундовом спарринге с четырьмя разными парнями. В пятом раунде я получил удар локтем в глаз и рассечение. Я был в больнице, и мне наложили 11 швов. У меня есть медицинские заключения… У меня никогда такого не было, это в первый раз», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

Фьюри в последнем бою, состоявшемся в октябре, победил раздельным судейским решением камерунца Фрэнсиса Нганну.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму