Названы подробности о первом бое Кевина Джонсона в качестве гражданина России

Американский боксёр Кевин Джонсон, недавно ставший гражданином Российской Федерации, 16 февраля проведёт бой с представителем Ирландии Шоном Тёрнером. Поединок пройдёт на турнире по MMA суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Как информирует пресс-служба соревнований, противостояние состоится в рамках трёх раундов по три минуты. В этом же формате пройдут все бои спортивного мероприятия. Помимо Джонсона и Тёрнера, в ринг 16 февраля выйдут Евгений Ершов и Святослав Коваленко (их бой будет соглавным событием турнира.

Кроме главного и соглавного поединков, будут проведены два боя полуфинала Гран-при, участники которого поборются за «внушительный денежный приз. В полуфинальных парах встретятся Сергей Романов и Максим Фёдоров, а также Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.