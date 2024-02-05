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Названы подробности о первом бое Кевина Джонсона в качестве гражданина России

Названы подробности о первом бое Кевина Джонсона в качестве гражданина России
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Американский боксёр Кевин Джонсон, недавно ставший гражданином Российской Федерации, 16 февраля проведёт бой с представителем Ирландии Шоном Тёрнером. Поединок пройдёт на турнире по MMA суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Как информирует пресс-служба соревнований, противостояние состоится в рамках трёх раундов по три минуты. В этом же формате пройдут все бои спортивного мероприятия. Помимо Джонсона и Тёрнера, в ринг 16 февраля выйдут Евгений Ершов и Святослав Коваленко (их бой будет соглавным событием турнира.

Кроме главного и соглавного поединков, будут проведены два боя полуфинала Гран-при, участники которого поборются за «внушительный денежный приз. В полуфинальных парах встретятся Сергей Романов и Максим Фёдоров, а также Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

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