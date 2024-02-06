Камил Гаджиев дал совет Муслиму Салихову после поражения на UFC Fight Night 235

Глава организации Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение российского полусредневеса UFC Муслима Салихова от представителя Ямайки Рэнди Брауна.

«Нужно ли Муслиму завершать карьеру? Да, поражение. Да, нокаут в первом раунде. Мы привыкли к тому, что Муслим сам является нокаутером. Если бы все, кто проиграл нокаутом в первом раунде, завершили свою карьеру после этого, то очень многие спортсмены не дожили бы до тех результатов, до которых все-таки дожили, с точки зрения спортивного возраста. Здесь вопрос больше к Муслиму. Есть ли у него достаточная мотивация продолжать? Если мотивации нет, если количество часов в зале, например, уменьшилось, а забот прибавилось, то, конечно, надо завершать», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Напомним, 4 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного карда этого ивента Муслим Салихов техническим нокаутом в первом раунде уступил Рэнди Брауну.