Темба Горимбо обратился к Дуэйну Джонсону после второй победы в UFC

Новичок UFC Темба Горимбо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил популярного голливудского актёра и прославленного рестлера Дуэйна Джонсона. В прошлом году, узнав о тяжёлом финансовом положении бойца, Джонсон ему помог.

«Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы выразить особую благодарность Дуэйну Джонсону за всё, что он для меня сделал. Этот человек зажёг во мне огонь, как никто другой. Я всегда был целеустремлённым, но он сыграл огромную роль в том, чтобы сделать меня чемпионом, которым я собираюсь стать. Никогда раньше я не чувствовал столько энергии, как сейчас. Иногда мне приходится себя ущипнуть, а затем спросить, откуда взялась вся эта энергия», — написал Темба.

В последнем бою Горимбо победил Пита Родригеса техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, в UFC у Тембы теперь две победы и одно поражение.