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Топурия назвал условие для своего боя с Конором Макгрегором

Топурия назвал условие для своего боя с Конором Макгрегором
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Представляющий Испанию спортсмен грузинского происхождения Илия Топурия рассказал о желании провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Бой с Конором Макгрегором – это именно то, что мне нужно. Ему предстоит провести отличный поединок с Майком Чендлером. Если ему не надерут задницу, он с удовольствием разделит октагон со мной. Возможно, мы могли бы подраться на турнире UFC в Испании. Мы оба из Европы, так что он сможет вернуться домой и сказать своей жене: «Детка, Топурия сделал нас богатыми», — приводит слова Топурии MMA Fighting.

В следующем поединке Топурия встретится с Александром Волкановски. Их бой состоится в ночь с 17 на 18 февраля мск и будет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298.

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