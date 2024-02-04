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Биспинг высказался о возможном поединке Рахмонова с Ковингтоном

Биспинг высказался о возможном поединке Рахмонова с Ковингтоном
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Бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг прокомментировал слухи о том, что непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов проведёт свой следующий поединок против американца Колби Ковингтона.

«Ходят слухи, что Ковингтон может подраться с Шавкатом Рахмоновым. Это большая возможность. Послушайте, у Колби были титульные шансы, и я не думаю, что он получит ещё один. Но если он побьёт Шавката, это всех впечатлит.

Я не говорю, что такая победа гарантирует ему титульный бой, но у него появится весомый аргумент. Если он побьёт Шавката, то сразу же вернётся в гонку, верно? Вот только сможет ли Ковингтон его победить? Я в этом сильно сомневаюсь. Я не уверен, что в нём ещё остался запал», – приводит слова Биспинга BJ Penn.

Ранее появилась информация о том, что бой Рахмонова и Ковингтона находится в разработке у матчмейкеров UFC. Его планируют организовать в июне на турнире в Сиэтле.

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