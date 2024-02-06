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Рамазанов рассказал, за счёт чего Вязигин может перебить Гончарова на турнире АСА 170

Рамазанов рассказал, за счёт чего Вязигин может перебить Гончарова на турнире АСА 170
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Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от главного поединка на турнире АСА 170, который пройдёт в пятницу, 9 февраля, в Москве. В полуфинале Гран-при в тяжёлом весе действующий чемпион Евгений Гончаров встретится с Антоном Вязигиным.

«Считаю, что Антон провёл работу над ошибками с первого боя. И если он будет правильно пользоваться своей антропометрией, то сможет перебить Гончарова. Если же он даст Евгению бороться, то всё будет так же, как и в их первом поединке», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В декабре 2020 года Евгений Гончаров единогласным решением судей победил Антона Вязигина на турнире по смешанным единоборствам RCC 8.

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