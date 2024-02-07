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Волкановски: я пил алкоголь каждый день четыре недели до поединка с Махачевым

Волкановски: я пил алкоголь каждый день четыре недели до поединка с Махачевым
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Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, австралиец Александр Волкановски поделился воспоминаниями от подготовки ко второму бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Я известен своей дисциплинированностью, профессионализмом — круглый год, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Но не в тот раз. Мне очень горестно за то, каким я был несколько месяцев перед этим поединком. Понимаешь, что я имею в виду? Я пил алкоголь каждый день три-четыре недели до поединка. Это вырвало меня из реальности. Это неслыханно для обычного меня. Но так было», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.

Напомним, оба поединка между Махачевым и Волкановски состоялись в 2023 году. В феврале Ислам победил единогласным решением судей. В октябре Ислам взял верх, одолев соперника техническим нокаутом.

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