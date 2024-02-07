Эдуард Вартанян назвал бойцов UFC, с которыми он бы хотел провести дебютный поединок

Именитый 32-летний российский боец смешанных единоборств (ММА) Эдуард Вартанян ответил на вопрос по поводу выступающих в UFC спортсменов, с которыми он хотел бы провести дебютный поединок в промоушене. По словам Вартаняна, он был бы готов сразиться с американцами Джастином Гэтжи, Максом Холлоуэем, Дастином Порье или представителем Франции Бенуа Сен-Дени.

«Есть две пары – Гэтжи и Холлоуэй, Порье и Сен-Дени. С любым из этой четвёрки. Кто самый интересный? Сен-Дени. У него все победы нокаутами, он очень сильный, мой ровесник. А то выиграешь этих пенсионеров, все будут говорить, что они уже списанные лётчики», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.