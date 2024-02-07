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Махачев отреагировал на призыв Хабиба Нурмагомедова

Махачев отреагировал на призыв Хабиба Нурмагомедова
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на слова, которые недавно в его адрес произнёс бывший чемпион лиги Даны Уайта в том же весе Хабиб Нурмагомедов. Ранее после футбольного матча Хабиб обратился к Исламу со следующим заявлением: «Ислам, последние две встречи у тебя были неудачными. Соберись уже».

«Трудно с тобой играть. Когда ты вратарь, нападающий и ещё судья на поле», — написал Махачев.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В ММА на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

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