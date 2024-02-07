Александр Емельяненко – о брате Иване: в своё время его испортила фамилия «Емельяненко»

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался о своём младшем брате Иване.

«За боями Ивана слежу, помогаю. Знаете, я хочу сказать, Иван – перспективный боец, но его просто в своё время испортила фамилия «Емельяненко». Ему ничего не надо было делать. Мне с Федей было нужно стены пробивать кулаками. А ему ничего не надо было делать. Вся дорого уже была сделана. Ему просто нужно было ходить, заниматься, слушать, что говорят старшие братья, и просто чётко это выполнять. Это очень его расслабило и выбило из колеи на какое-то время», — сказал Емельяненко на канале На спорте с Монто в YouTube.

Александр также рассказал, что однажды с Иваном у него состоялся разговор, в котором он обратил его внимание на важность вести правильный образ жизни.