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Американский боксёр Джонсон исполнил песню «Я русский» на тренировке

Американский боксёр Джонсон исполнил песню «Я русский» на тренировке
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Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, исполнил песню «Я русский» певца Shaman на тренировке, видео со спортсменом завирусилось в Сети.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.FIGHTS / Бокс и ММА».

Ранее стало известно, что Джонсон готовится провести поединок с ирландцем Шоном Тёрнером, который состоится 16 февраля в рамках вечера «Боксёрского клуба РЕН ТВ». Противостояние запланировано на три раунда по три минуты.

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.

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