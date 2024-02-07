О’Мэлли: Топурия чертовски опасен, но я потушу ему свет

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке с непобеждённым грузинским бойцом полулёгкого дивизиона (до 65 кг) Илией Топурией.

«Лицо Илии заставляет меня захотеть ударить его чёртовым коленом и сломать его маленький нос. Вероятно, я приеду в Калифорнию и посмотрю бой Илии и Волкановски. Это будет обалденный поединок.

Когда я думаю о самых обученных бойцах, которых я видел, то Илия определённо входит в список. Он чертовски опасен. И он чертовски обучен. Я не считаю его отстойным, он очень, очень опасен. Но я считаю, что потушу ему свет», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Деметриуса Джонсона.

Напомним, на турнире UFC 298 Топурия сразится за титул организации с австралийцем Алексом Волкановски.